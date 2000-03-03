(Болембах) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Болембах) Вера

(Болембах) Вера

Место рождения

Россия, Новосибирск

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

03.03.2000

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: Болембах Иоссер (Иосиф)

Мать: Болембах Надежда (Эстер)

Россия, Новосибирск
Рождение ребёнка
21.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константин

Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.2000
Алма-Ата, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Алматы, Kazakhstan
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close