Болембах Израиль Борисович
Место рожденияПетровск Забайкальский, Россия
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Болембах Борис
Мать: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах (Суздальницкая) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Болембах Израиль Борис. красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1907 Военно-пересыльный пункт 67 зсп 41 зсд ЗабФ Выбытие из воинской части 04.06.1944 Куда ... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1938
Дочь: Михалевич (Болембах) Муся
Мать ребёнка: Болембах (Суздальницкая) Любовь
Смерть
Неизвестно