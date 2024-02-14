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Болембах Израиль Борисович

Место рождения

Петровск Забайкальский, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Болембах Борис

Мать: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах (Суздальницкая) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах (Суздальницкая) Любовь

Военная служба
Неизвестно
Болембах Израиль Борис. красноармеец В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1907 Военно-пересыльный пункт 67 зсп 41 зсд ЗабФ Выбытие из воинской части 04.06.1944 Куда ... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1938

Дочь: Михалевич (Болембах) Муся

Мать ребёнка: Болембах (Суздальницкая) Любовь

Смерть
Неизвестно

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