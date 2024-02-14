Болембах (Суздальницкая) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолембах (Суздальницкая) Любовь

Болембах (Суздальницкая) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1908

Дата смерти

01.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1908

Отец: Суздальницкий Моисей

Мать: Суздальницкая (Зельбер) Фейга Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Израиль Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болембах Израиль Борисович

Рождение ребёнка
?.08.1938

Дочь: Михалевич (Болембах) Муся

Отец ребёнка: Болембах Израиль Борисович

Смерть
01.12.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.