Болембах (Суздальницкая) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1908
Дата смерти01.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болембах Израиль Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1938
Дочь: Михалевич (Болембах) Муся
Отец ребёнка: Болембах Израиль Борисович
Смерть
01.12.1989