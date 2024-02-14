Цыгальницкая (Болембах) Екатерина
Место рожденияПетровск Забайкальский, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болембах Борис
Мать: Болембах Пелагея (Пэся)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна
Отец ребёнка: Цыгальницкий Нахим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгальницкий Нахим
Смерть
Неизвестно