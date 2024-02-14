Цыгальницкая (Болембах) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгальницкая (Болембах) Екатерина

Место рождения

Петровск Забайкальский, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болембах Борис

Мать: Болембах Пелагея (Пэся)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна

Отец ребёнка: Цыгальницкий Нахим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгальницкий Нахим

Смерть
Неизвестно

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