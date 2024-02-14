Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Сталина, 50.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович
Смерть
1985