Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Сталина, 50.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыгальницкий Нахим

Мать: Цыгальницкая (Болембах) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Арон Абрамович

Рождение ребёнка
04.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Арон Абрамович

Смерть
1985

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