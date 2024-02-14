Суздальницкий Арон Абрамович
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Сталина, 50.
Дата рождения1925
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Суздальницкий Арон Абрамович Сержант __.__.1925 Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Сталина, 50. Сводная картотека Перечень наград 28.01.1945 Орден Красной Звезды 06.03.1945 Орден Отечественной ... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна
Смерть
1996