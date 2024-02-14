Суздальницкий Арон Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Арон Абрамович

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Сталина, 50.

Дата рождения

1925

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Суздальницкий Абрам Иосифович

Мать: Суздальницкая (Матыльская) Пана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна

Военная награда
Неизвестно
Суздальницкий Арон Абрамович Сержант __.__.1925 Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ, ул. Сталина, 50. Сводная картотека Перечень наград 28.01.1945 Орден Красной Звезды 06.03.1945 Орден Отечественной ... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Цыгальницкая) Серафима Нахимовна

Смерть
1996

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