Болембах (Файбусович) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Файбусович) Рахиль

Место рождения

с.Шаралдай,Мухоршибирского района Республики Бурятия

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Файбусович Зелик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильман (Болембах) Сара

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хурсак (Болембах) Эся

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болембах) Кейла

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Болембах) Ройза

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лейба

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Йоссель

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
1863

Сын: Болембах Борис

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Берко

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Болембах Иуда

Отец ребёнка: Болембах Вульф

Смерть
Неизвестно

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