Болембах Иуда
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения16.03.1869
Дата смерти30.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1869
Отец: Болембах Вульф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болембах Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болембах Любовь
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: Пастухова (Болембах) Зинаида
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Болембах Нахим
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Рождение ребёнка
10.10.1909
Сын: Болембах Михаил Ст.Сержант
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Незамужем (Болембах) Хана
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Рождение ребёнка
01.10.1914
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Рождение ребёнка
17.03.1916
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Рождение ребёнка
17.11.1920
Дочь: (Болембах) Рахиль Иудовна
Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна
Смерть
30.04.1958