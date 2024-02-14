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Болембах Иуда

Место рождения

с.Шералдай Бурятской АССР

Дата рождения

16.03.1869

Дата смерти

30.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1869

Отец: Болембах Вульф

Мать: Болембах (Файбусович) Рахиль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах Любовь

Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: Пастухова (Болембах) Зинаида

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Болембах Нахим

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
10.10.1909

Сын: Болембах Михаил Ст.Сержант

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Незамужем (Болембах) Хана

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Болембах Вульф Иудович

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Болембах Яков Капитан

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Рождение ребёнка
17.11.1920

Дочь: (Болембах) Рахиль Иудовна

Мать ребёнка: Болембах (Гриф) Сарра Нахимовна

Смерть
30.04.1958

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