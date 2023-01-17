Самойлов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиМежду 1930 и 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Бракосочетание
1897 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.
Сын: Самойлов Василий Александрович
Мать ребёнка: Самойлова Евфалия Васильевна
Работа или профессия
С 1917 по 1924
Мастер по изготовлению пак. рамок на фабрике «Сокол»
Смерть
Между 1930 и 1943