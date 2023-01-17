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Самойлов Александр Васильевич

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Место рождения

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Между 1930 и 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: Самойлов Василий Иванович

Мать: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
1897 ст.

Жена: Самойлова Евфалия Васильевна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.

Сын: Самойлов Василий Александрович

Мать ребёнка: Самойлова Евфалия Васильевна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Работа или профессия
С 1917 по 1924
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Мастер по изготовлению пак. рамок на фабрике «Сокол»
Смерть
Между 1930 и 1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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