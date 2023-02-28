Самойлов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1905 ст.
Дата смерти23.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1905 ст.
Место жительства
1916
Бракосочетание
30.04.1929
Рождение ребёнка
1932
Сын: Самойлов Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Прусакова Екатерина Алексеевна
Военная служба
С 1942 по 1943
Служил сапёром, был ранен под Селижарово.
Работа или профессия
С 1943 по 1949
Работал техником-конструктором на фабрике «Сокол».
Смерть
23.03.1949
Утонул при переходе реки Сухоны по дороге домой.