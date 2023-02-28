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Самойлов Василий Александрович

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Место рождения

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

04.04.1905 ст.

Дата смерти

23.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1905 ст.

Отец: Самойлов Александр Васильевич

Мать: Самойлова Евфалия Васильевна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Место жительства
1916
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
30.04.1929

Жена: Прусакова Екатерина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Самойлов Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Прусакова Екатерина Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С 1942 по 1943
Служил сапёром, был ранен под Селижарово.
Работа или профессия
С 1943 по 1949
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работал техником-конструктором на фабрике «Сокол».
Смерть
23.03.1949
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Утонул при переходе реки Сухоны по дороге домой.
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