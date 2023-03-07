Самойлова (Маймистова) Евфалия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Маймистова) Евфалия Васильевна

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Место рождения

Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Между 1930 и 1943

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Маймистов Василий Константинович

Мать: Маймистова Мария Михайловна

Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Место жительства
1885
Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
По исповедной ведомости 1885 года.
Бракосочетание
1897 ст.

Муж: Самойлов Александр Васильевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.

Сын: Самойлов Василий Александрович

Отец ребёнка: Самойлов Александр Васильевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Смерть
Между 1930 и 1943
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