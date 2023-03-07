Самойлова (Маймистова) Евфалия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиМежду 1930 и 1943
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Место жительства
1885
По исповедной ведомости 1885 года.
Бракосочетание
1897 ст.
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.
Сын: Самойлов Василий Александрович
Отец ребёнка: Самойлов Александр Васильевич
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Смерть
Между 1930 и 1943