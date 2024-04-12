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Самойлов Василий Иванович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

Вычислено 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: Самойлов Иван Самойлович

Мать: Александра Федоровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
13.10.1855

Жена: Самойлова Степанида Ивановна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
13 ноября 1855 жених дер. Россохи Василий Иванов, 20 лет, 1-ым браком, невеста дер. Бердинка кр. девка Стефанида Иванова 17 лет, 1-ым браком. Поручители по жениху дер. Резанка Иван Фёдоров и Россоха А... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.

Сын: Самойлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 12807. Л. 482 об. Восприемник брат его родной Иван.
Рождение ребёнка
15.02.1867 ст.

Дочь: Самойлова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Восприемница: крестьянская дочь деревни Бердинки Александра Николаева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396219#172
Рождение ребёнка
26.09.1868 ст.

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Восприемница: Феокстиста Денисова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396219#460
Рождение ребёнка
1870

Сын: Самойлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1874 ст.

Сын: Самойлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
12.09.1885 ст.
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Разверстный приговор крестьян Бердинского сельского общества Боровецкой волости Вологодского уезда Деревни Россохи №144. Василий Самойлов. 3½ надела. Количество выкупных платежей в год: 21 р. 70 коп... Показать все
Смерть
Вычислено 1910
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