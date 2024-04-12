Самойлов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смертиВычислено 1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1836
Отец: Самойлов Иван Самойлович
Мать: Александра Федоровна
Бракосочетание
13.10.1855
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
13 ноября 1855 жених дер. Россохи Василий Иванов, 20 лет, 1-ым браком, невеста дер. Бердинка кр. девка Стефанида Иванова 17 лет, 1-ым браком. Поручители по жениху дер. Резанка Иван Фёдоров и Россоха А... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.
Сын: Самойлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 12807. Л. 482 об. Восприемник брат его родной Иван.
Рождение ребёнка
15.02.1867 ст.
Дочь: Самойлова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна
Восприемница: крестьянская дочь деревни Бердинки Александра Николаева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396219#172
Рождение ребёнка
26.09.1868 ст.
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна
Восприемница: Феокстиста Денисова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396219#460
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1874 ст.
Сын: Самойлов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Самойлова Степанида Ивановна
Упоминание
12.09.1885 ст.
Разверстный приговор крестьян Бердинского сельского общества Боровецкой волости Вологодского уезда Деревни Россохи №144. Василий Самойлов. 3½ надела. Количество выкупных платежей в год: 21 р. 70 коп... Показать все
Смерть
Вычислено 1910