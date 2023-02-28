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Самойлов Николай Васильевич

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Место рождения

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Самойлов Василий Иванович

Мать: Самойлова Степанида Ивановна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
23.01.1904 ст.

Жена: Самойлова Ольга Федоровна

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поручителями по свадьбе были по женихе: крестьяне деревни Россохи — Александр Николаев Пашиничев и Александр Васильев Самойлов; по невесте: крестьяне деревень Ободаева Михаил Александров Курганцов и К... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Самойлов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Самойлова Мария

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Мария

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Около 1939
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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