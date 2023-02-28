Самойлов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Бракосочетание
23.01.1904 ст.
Поручителями по свадьбе были по женихе: крестьяне деревни Россохи — Александр Николаев Пашиничев и Александр Васильев Самойлов; по невесте: крестьяне деревень Ободаева Михаил Александров Курганцов и К... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Самойлов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Самойлова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самойлова Мария
Смерть
Около 1939
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область