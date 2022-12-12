Самойлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Самойлов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Николай Васильевич

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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