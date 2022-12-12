Самойлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Сын: Самойлов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Самойлов Николай Васильевич
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния