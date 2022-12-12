Самойлова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

06.11.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Самойлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Иванович

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Самойлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Самойлов Василий Иванович

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Василий Иванович

Смерть
06.11.1908 ст.
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
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