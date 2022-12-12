Самойлова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смерти06.11.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Самойлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Самойлов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Самойлов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1908 ст.