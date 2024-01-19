Самойлова (Климова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Климова) Ольга Федоровна

Место рождения

Конаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Климов Федор Гаврилович

Мать: не указана

Конаново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1904 ст.

Муж: Самойлов Николай Васильевич

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Поручителями по свадьбе были по женихе: крестьяне деревни Россохи — Александр Николаев Пашиничев и Александр Васильев Самойлов; по невесте: крестьяне деревень Ободаева Михаил Александров Курганцов и К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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