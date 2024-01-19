Самойлова (Климова) Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Климов Федор Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904 ст.
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Поручителями по свадьбе были по женихе: крестьяне деревни Россохи — Александр Николаев Пашиничев и Александр Васильев Самойлов; по невесте: крестьяне деревень Ободаева Михаил Александров Курганцов и К... Показать все
Смерть
Неизвестно