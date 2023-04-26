посёлок Сухона, Свердловский район, Северный край (на 1931) — Familio

Сухона

Свердловский район, Северный край (на 1931)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Сухова2502279поселокРусские34534093
Сухова2502279поселокПоляки1336
Сухова2503280станцияРусские285649105
Сухова2503280станцияБелоруссы111

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Свердловский сельсовет
Сухона (станция,1 торг. зав.,столовая,лесной склад) 4433выселокЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.3829
Сухона 4434поселокЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.3535

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