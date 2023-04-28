Исакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна

Исакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна

avatar

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

21.05.1886

Дата смерти

09.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1886

Отец: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)

Мать: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.05.1909

Дочь: Арнольд Нина Александровна

Отец ребёнка: Исакович Александр Соломонович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Исакович Михаил Александрович

Отец ребёнка: Исакович Александр Соломонович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
13.11.1913

Дочь: Райская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Исакович Александр Соломонович

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
знала английский, немецкий, французский и итальянский языки.
Смерть
09.08.1978
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close