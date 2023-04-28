Исакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна
Место рождения
Дата рождения21.05.1886
Дата смерти09.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1886
Рождение ребёнка
08.05.1909
Дочь: Арнольд Нина Александровна
Отец ребёнка: Исакович Александр Соломонович
Рождение ребёнка
28.05.1911
Сын: Исакович Михаил Александрович
Отец ребёнка: Исакович Александр Соломонович
Рождение ребёнка
13.11.1913
Дочь: Райская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Исакович Александр Соломонович
Работа или профессия
Неизвестно
знала английский, немецкий, французский и итальянский языки.
Смерть
09.08.1978
Москва, город федерального значения Москва