Исакович Александр Соломонович
Место рождения
Дата рождения22.07.1879
Дата смерти09.10.1938
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1879
Рождение ребёнка
08.05.1909
Дочь: Арнольд Нина Александровна
Мать ребёнка: Исакович Элеонора-Лея Исааковна
Рождение ребёнка
28.05.1911
Сын: Исакович Михаил Александрович
Мать ребёнка: Исакович Элеонора-Лея Исааковна
Рождение ребёнка
13.11.1913
Дочь: Райская Наталья Александровна
Мать ребёнка: Исакович Элеонора-Лея Исааковна
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат, Юрис-консульт, доктор философии, помощник присяжного поверенного, член Императорского технического общества, научный сотрудник и
Смерть
09.10.1938
Причина смерти: расстрелян