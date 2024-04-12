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Исакович Александр Соломонович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

22.07.1879

Дата смерти

09.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1879

Отец: Исакович Соломон Леонтьевич

Мать: Исакович Рашель Моисеевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.05.1909

Дочь: Арнольд Нина Александровна

Мать ребёнка: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Исакович Михаил Александрович

Мать ребёнка: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
13.11.1913

Дочь: Райская Наталья Александровна

Мать ребёнка: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Адвокат, Юрис-консульт, доктор философии, помощник присяжного поверенного, член Императорского технического общества, научный сотрудник и
Смерть
09.10.1938
Одесса, Одеська область
Причина смерти: расстрелян
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