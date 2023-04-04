Арнольд (Исакович) Нина Александровна
женский, родилась 08.05.1909, Одесса, Одеська область
умерла 25.07.1986, Москва, город федерального значения Москва
ОтецИсакович Александр Соломонович22.07.1879 г.р.
МатьИсакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна21.05.1886 г.р.
Дети
Арнольд Владимир Игоревич1937 г.р.
Арнольд Дмитрий Игоревич1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1909
Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Арнольд Владимир Игоревич
Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович
Смерть
25.07.1986
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва