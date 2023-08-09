Арнольд (Исакович) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения08.05.1909
Дата смерти25.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1909
Рождение ребёнка
1937
Сын: Арнольд Владимир Игоревич
Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Искусствовед, сотрудница Пушкинского музея ), позже переводчик, Art historian
Смерть
25.07.1986
Похороны
Неизвестно