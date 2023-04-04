Арнольд (Исакович) Нина Александровна 08.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Арнольд (Исакович) Нина Александровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 08.05.1909, Одесса, Одеська область

умерла 25.07.1986, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Исакович Александр Соломонович22.07.1879 г.р.
Мать
Исакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна21.05.1886 г.р.
Дети
Арнольд Владимир Игоревич1937 г.р.
Арнольд Дмитрий Игоревич1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1909

Отец: Исакович Александр Соломонович

Мать: Исакович (Мандельштам) Элеонора-Лея Исааковна

Одесса, Одеська область

Работа или профессия
Неизвестно

Искусствовед, сотрудница Пушкинского музея ), позже переводчик, Art historian

Рождение ребёнка
1937

Сын: Арнольд Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Арнольд Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович

Смерть
25.07.1986
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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