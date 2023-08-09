Арнольд (Исакович) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Исакович) Нина Александровна

Место рождения

Одесса

Дата рождения

08.05.1909

Дата смерти

25.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1909

Отец: Исакович Александр Соломонович

Мать: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Арнольд Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Арнольд Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арнольд Игорь Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Искусствовед, сотрудница Пушкинского музея ), позже переводчик, Art historian
Смерть
25.07.1986
Похороны
Неизвестно