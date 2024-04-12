Арнольд Игорь Владимирович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1937
Сын: Арнольд Владимир Игоревич
Мать ребёнка: Арнольд Нина Александровна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Арнольд Нина Александровна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арнольд Нина Александровна
Смерть
1948