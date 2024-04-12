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Арнольд Игорь Владимирович

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Арнольд Владимир Федорович

Мать: Арнольд Вера Степановна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Арнольд Владимир Игоревич

Мать ребёнка: Арнольд Нина Александровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Арнольд Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Арнольд Нина Александровна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арнольд Нина Александровна

Смерть
1948
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