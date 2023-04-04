Арнольд Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1872
Дата смерти29.08.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1872
Рождение ребёнка
1900
Сын: Арнольд Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Арнольд Вера Степановна
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арнольд Вера Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
экономист и статистик
Смерть
29.08.1918