Арнольд Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1872

Дата смерти

29.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1872

Отец: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Мать: Арнольд Калиста Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Арнольд Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Арнольд Вера Степановна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арнольд Вера Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
экономист и статистик
Смерть
29.08.1918
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