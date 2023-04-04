Арнольд (Павлова) Калиста Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1867
Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович
Рождение ребёнка
20.08.1870
Дочь: Вера (Верочка)
Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1872
Сын: Арнольд Владимир Федорович
Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1882
Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович
Бракосочетание
Около 1884
Супруг(-а): Анна Михайловна (Курапова)
Смерть
Неизвестно