Арнольд (Павлова) Калиста Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Павлова) Калиста Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1867

Сын: Арнольд Михаил Федорович

Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1870

Дочь: Вера (Верочка)

Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1872

Сын: Арнольд Владимир Федорович

Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1882

Сын: Арнольд Игорь Федорович

Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Бракосочетание
Около 1884

Муж: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Супруг(-а): Анна Михайловна (Курапова)
Смерть
Неизвестно
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