Арнольд (Арнольди) Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Арнольди) Федор Михайлович

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Место рождения

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд

Дата рождения

06.11.1842

Дата смерти

02.09.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1842

Отец: Арнольд (арнольди) Эмиль Эммануил

Мать: Арнольд Анастасия Ивановна

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1867

Сын: Арнольд Михаил Федорович

Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1870

Дочь: Вера (Верочка)

Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1872

Сын: Арнольд Владимир Федорович

Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1882

Сын: Арнольд Игорь Федорович

Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1883 и 1885

Дочь: Кизель Вера Федоровна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Бракосочетание
Около 1884

Жена: Анна Михайловна

Супруг(-а): Федор Михайлович Арнольд (Арнольди)
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Арнольд Калиста Федоровна

Супруг(-а): Анна Михайловна (Курапова)
Работа или профессия
Неизвестно
военный чиновник
Смерть
02.09.1906
Похороны
11.09.1906
Vagankovo, Moskva, Russia
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