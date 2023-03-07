Арнольд (Арнольди) Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.11.1842
Дата смерти02.09.1906
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1842
Рождение ребёнка
19.11.1867
Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1870
Дочь: Вера (Верочка)
Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.03.1872
Сын: Арнольд Владимир Федорович
Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1882
Мать ребёнка: Арнольд Калиста Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1885
Дочь: Кизель Вера Федоровна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Около 1884
Жена: Анна Михайловна
Супруг(-а): Федор Михайлович Арнольд (Арнольди)
Бракосочетание
Около 1884
Супруг(-а): Анна Михайловна (Курапова)
Работа или профессия
Неизвестно
военный чиновник
Смерть
02.09.1906
Похороны
11.09.1906
Vagankovo, Moskva, Russia