Арнольд (Протасова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрнольд (Протасова) Анастасия Ивановна

Арнольд (Протасова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1838

Муж: Арнольд (арнольди) Эмиль Эммануил

Супруг(-а): Анастасия Ивановна (Протасова)
Рождение ребёнка
06.11.1842

Сын: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Эмиль Эммануил

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
23.05.1844

Сын: Арнольд (арнольди) Александр Михайлович

Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Эмиль Эммануил

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close