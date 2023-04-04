Арнольд (Протасова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1838
Супруг(-а): Анастасия Ивановна (Протасова)
Рождение ребёнка
06.11.1842
Сын: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович
Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Эмиль Эммануил
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
23.05.1844
Сын: Арнольд (арнольди) Александр Михайлович
Отец ребёнка: Арнольд (арнольди) Эмиль Эммануил
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно