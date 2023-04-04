Арнольд (Арнольди) Эмиль Эммануил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Арнольди Константин
Мать: Анна Петровна
Образование
1827
Екатеринославская гимназия, Екатеринослав
Бракосочетание
26.10.1838
Супруг(-а): Анастасия Ивановна (Протасова)
Рождение ребёнка
06.11.1842
Сын: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович
Мать ребёнка: Арнольд Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1844
Сын: Арнольд (арнольди) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Арнольд Анастасия Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
Неизвестно