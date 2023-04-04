Арнольд (Арнольди) Эмиль Эммануил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнольд (Арнольди) Эмиль Эммануил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Арнольди Константин

Мать: Анна Петровна

Образование
1827
Екатеринославская гимназия, Екатеринослав
Бракосочетание
26.10.1838

Жена: Арнольд Анастасия Ивановна

Супруг(-а): Анастасия Ивановна (Протасова)
Рождение ребёнка
06.11.1842

Сын: Арнольд (арнольди) Федор Михайлович

Мать ребёнка: Арнольд Анастасия Ивановна

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1844

Сын: Арнольд (арнольди) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Арнольд Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
Неизвестно
Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
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