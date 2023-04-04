Исакович (Бейленсон) Рашель Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакович (Бейленсон) Рашель Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1879

Сын: Исакович Александр Соломонович

Отец ребёнка: Исакович Соломон Леонтьевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Соломоновна

Отец ребёнка: Исакович Соломон Леонтьевич

Смерть
1939
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