Исакович (Бейленсон) Рашель Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1879
Сын: Исакович Александр Соломонович
Отец ребёнка: Исакович Соломон Леонтьевич
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Соломоновна
Отец ребёнка: Исакович Соломон Леонтьевич
Смерть
1939