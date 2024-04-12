Исакович Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1911
Дата смерти29.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакович Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
Физик, Заведующий теоретическим отделом Акустического института АН СССР
Смерть
29.10.1982
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище