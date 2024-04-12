Исакович Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакович Михаил Александрович

Исакович Михаил Александрович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

28.05.1911

Дата смерти

29.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1911

Отец: Исакович Александр Соломонович

Мать: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакович Тамара

Работа или профессия
Неизвестно
Физик, Заведующий теоретическим отделом Акустического института АН СССР
Смерть
29.10.1982
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close