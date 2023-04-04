(Каган (Кан)) Мина (Минна Фроим-Лейбовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти16.02.1925
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
26.12.1875
Рождение ребёнка
05.05.1879
Сын: Мандельштам Леонид Исаакович
Отец ребёнка: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.05.1886
Дочь: Исакович Элеонора-Лея Исааковна
Отец ребёнка: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)
Смерть
16.02.1925