(Каган (Кан)) Мина (Минна Фроим-Лейбовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каган (Кан)) Мина (Минна Фроим-Лейбовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

16.02.1925

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Каган (кан) Ефраим (Лев)

Мать: Сарра (Менделевна, Эммануиловна)

Бракосочетание
26.12.1875

Муж: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)

Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Мандельштам Леонид Исаакович

Отец ребёнка: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.05.1886

Дочь: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Отец ребёнка: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)

Одесса, Одеська область
Смерть
16.02.1925
Одесса, Одеська область
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