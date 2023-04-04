(Мандельштам) Сарра (Менделевна, Эммануиловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мандельштам) Сарра (Менделевна, Эммануиловна)

Место рождения

Жагоры

Дата рождения

1838

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Мать: Мандельштам Гинда (Анна?)

Жагоры
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)

Отец ребёнка: Каган (кан) Ефраим (Лев)

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гурвич Лев Гаврилович

Отец ребёнка: Гурвич Гавриил Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурвич Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Гурвич Гавриил Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурвич Гавриил Климентьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Каган (кан) Ефраим (Лев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каган (кан) Ефраим (Лев)

Смерть
1875
Полтава, Полтавська область
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