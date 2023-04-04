(Мандельштам) Сарра (Менделевна, Эммануиловна)
Место рожденияЖагоры
Дата рождения1838
Дата смерти1875
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Жагоры
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)
Отец ребёнка: Каган (кан) Ефраим (Лев)
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Гурвич Гавриил Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурвич Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Гурвич Гавриил Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875
Полтава, Полтавська область