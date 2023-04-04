Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)

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Место рождения

Жагоры

Дата рождения

1847

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Мать: Мандельштам Лея Менделевна

Жагоры
Бракосочетание
26.12.1875

Жена: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)

Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Мандельштам Леонид Исаакович

Мать ребёнка: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.05.1886

Дочь: Исакович Элеонора-Лея Исааковна

Мать ребёнка: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1921
Одесса, Одеська область
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