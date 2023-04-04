Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)
Место рожденияЖагоры
Дата рождения1847
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Жагоры
Бракосочетание
26.12.1875
Рождение ребёнка
05.05.1879
Сын: Мандельштам Леонид Исаакович
Мать ребёнка: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.05.1886
Дочь: Исакович Элеонора-Лея Исааковна
Мать ребёнка: Мина (Минна Фроим-Лейбовна)
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1921