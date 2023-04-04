Мандельштам Лея Менделевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Лея Менделевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)

Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Жагоры
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Сара (Сора) Гиршевна

Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мандельштам Арон Гиршевич

Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандельштам Шломо (Сергей Григорьевич)

Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Смерть
Неизвестно
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