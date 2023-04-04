Мандельштам Лея Менделевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мандельштам Исаак (Ицек Гершевич)
Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович
Жагоры
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Сара (Сора) Гиршевна
Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мандельштам Арон Гиршевич
Отец ребёнка: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно