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Грек Яков Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

26.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1870

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-29,зап-48
Крещение
26.10.1879
Godparents:Крестьянин-собственник д.Лаврентьевки Филипп Иосифович Рябовол и Криволукского гос.крестьянина Петра Андреевича Патримая жена Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1890

Сын: Грек Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна

Бракосочетание
До 1890

Жена: Анастасия Прохоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Грек Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Грек Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Грек Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна

Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Евфросиния Яковлевна

Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-117,зап-11
Рождение ребёнка
06.01.1917

Сын: Грек Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Анастасия Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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