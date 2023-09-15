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Грек Николай Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Грек Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Прохоровна

Бракосочетание
29.10.1917

Жена: Грек Мария Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Грек Мария Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1920

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Грек Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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