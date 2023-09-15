Грек Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Грек Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Прохоровна
Бракосочетание
29.10.1917
Жена: Грек Мария Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Грек Мария Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1920
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Грек Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно