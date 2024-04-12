Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Прохоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Грек Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич

Бракосочетание
До 1890

Муж: Грек Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Грек Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Грек Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Грек Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Евфросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-117,зап-11
Рождение ребёнка
06.01.1917

Сын: Грек Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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