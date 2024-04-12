Анастасия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич
Бракосочетание
До 1890
Муж: Грек Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1895
Сын: Грек Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Евфросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-117,зап-11
Рождение ребёнка
06.01.1917
Сын: Грек Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Грек Яков Яковлевич
Смерть
Неизвестно