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Грек Федор Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Грек Яков Яковлевич

Мать: Анастасия Прохоровна

Военная служба
21.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 263 пех. Гродненский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, сл. Кривая Лука Причина выбытия болен Дата события 21.04.1917 Тип документа Карточка н... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Грек Александр Федорович

Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Полина Федоровна

Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна

Военная служба
С ?.02.1943 по ?.12.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-739
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Наталья Михайловна

Смерть
?.12.1943
Участие в ВОВ , пропал без вести
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