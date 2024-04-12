Грек Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Грек Яков Яковлевич
Мать: Анастасия Прохоровна
Военная служба
21.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 263 пех. Гродненский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, сл. Кривая Лука Причина выбытия болен Дата события 21.04.1917 Тип документа Карточка н... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1919
Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Полина Федоровна
Мать ребёнка: Грек Наталья Михайловна
Военная служба
С ?.02.1943 по ?.12.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-739
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Наталья Михайловна
Смерть
?.12.1943
Участие в ВОВ , пропал без вести