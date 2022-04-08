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(Грек) Полина Федоровна

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Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

08.04.2022

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: Грек Федор Яковлевич

Мать: Грек Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
22.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Александр Кузьмич

Бракосочетание
До 1955

Муж: Корсун Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсун Александр Кузьмич

Смерть
08.04.2022
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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