город Бахмут — Familio

Бахмут

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Артёмовск
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Города
3БАХМУТ. Уездный.При рч. Бахмутке.1584261194049004614Церквей: православных 5, римско-католическая 1, еврейских: синагога 1, молитвенный дом 1. Учебных заведений 12: уездное, духовное и приходское училища; казенное еврейское Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Бахмутская волость
г. Бахмут63134581181511683963991323847

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46077Бахмутмістоцентр району, місто обласного підпорядкування, центр міської радиміська рада Бахмутська

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