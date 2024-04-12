Грек Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Грек Андрей Семенович
Мать: Грек Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Грек Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
Бракосочетание
До 1865
Жена: Грек Христина Иосифовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прийменко Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
Рождение ребёнка
26.10.1870
Сын: Грек Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-29,зап-48
Рождение ребёнка
23.02.1875
Дочь: Фиона /Фаина/ Яковлевна
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
ГАДО,Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-15,зап-18
Рождение ребёнка
15.02.1879
Дочь: Мелания Яковлевна
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
Рождение ребёнка
15.08.1881
Сын: Грек Демид Яковлевич
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
Рождение ребёнка
21.05.1884
Дочь: Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Грек Христина Иосифовна
Смерть
Неизвестно