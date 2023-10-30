Грек Феодосия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1830
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Корсунова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Грек Яков Андреевич
Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно