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Грек Феодосия Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1830

Муж: Грек Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Корсунова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Грек Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Грек Яков Андреевич

Отец ребёнка: Грек Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно
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