(Грек) Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грек) Агафия Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

21.05.1884

Дата смерти

11.07.1886

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
21.05.1884

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Крещение
21.05.1884
Godparents:Криволукские крестьяне : Савва Елисеевич Корсун и вдова Агафия Пантелеймоновна Цыбульникова
Смерть
11.07.1886
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-176,зап-32
Похороны
13.07.1886
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