(Грек) Агафия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1884
Дата смерти11.07.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1884
Отец: Грек Яков Андреевич
Мать: Грек Христина Иосифовна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Крещение
21.05.1884
Godparents:Криволукские крестьяне : Савва Елисеевич Корсун и вдова Агафия Пантелеймоновна Цыбульникова
Смерть
11.07.1886
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-176,зап-32
Похороны
13.07.1886