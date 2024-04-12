Грек (Рябовол) Христина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грек (Рябовол) Христина Иосифовна

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Грек Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

Бракосочетание
До 1865

Муж: Грек Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прийменко Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

Рождение ребёнка
26.10.1870

Сын: Грек Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-29,зап-48
Рождение ребёнка
23.02.1875

Дочь: Фиона /Фаина/ Яковлевна

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

ГАДО,Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-15,зап-18
Рождение ребёнка
15.02.1879

Дочь: Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

Рождение ребёнка
15.08.1881

Сын: Грек Демид Яковлевич

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1884

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-58,зап-17
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