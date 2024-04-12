Грек (Рябовол) Христина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1865
Сын: Грек Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
Бракосочетание
До 1865
Муж: Грек Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прийменко Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
Рождение ребёнка
26.10.1870
Сын: Грек Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1870г.,лист-29,зап-48
Рождение ребёнка
23.02.1875
Дочь: Фиона /Фаина/ Яковлевна
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
ГАДО,Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-15,зап-18
Рождение ребёнка
15.02.1879
Дочь: Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1881
Сын: Грек Демид Яковлевич
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1884
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-12,зап-31
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Грек Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-58,зап-17