(Грек) Фиона /Фаина/ Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грек) Фиона /Фаина/ Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

23.02.1875

Дата смерти

13.08.1878

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
23.02.1875

Отец: Грек Яков Андреевич

Мать: Грек Христина Иосифовна

ГАДО,Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-15,зап-18
Крещение
23.02.1875
Godparents:Крестьяне х.Диброва : Владимир Гаврилович Таган и Стефанида Афанасьевна Шопитовка
Смерть
13.08.1878
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-134,зап-17
Похороны
15.08.1878