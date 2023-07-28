(Грек) Фиона /Фаина/ Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1875
Дата смерти13.08.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1875
Отец: Грек Яков Андреевич
Мать: Грек Христина Иосифовна
ГАДО,Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-15,зап-18
Крещение
23.02.1875
Godparents:Крестьяне х.Диброва : Владимир Гаврилович Таган и Стефанида Афанасьевна Шопитовка
Смерть
13.08.1878
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-134,зап-17
Похороны
15.08.1878