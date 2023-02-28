Захарий Миронов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти20.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мирон Григорьев
Мать: Стефанида Захарова
Бракосочетание
30.07.1847
Жена: Васса Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зиновий Захаров
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
?.01.1857
Сын: Николай Захаров
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
01.02.1857
Сын: Семён Захаров
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
07.09.1858
Сын: Иван Захаров
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
06.09.1861
Дочь: Федора Захарова
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
До 1862
Сын: Михаил Захаров
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Васса Захарова
Мать ребёнка: Васса Николаева
Рождение ребёнка
04.03.1871
Дочь: Агапия Захарова
Мать ребёнка: Васса Николаева
Смерть
20.11.1890