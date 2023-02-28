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Захарий Миронов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

20.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мирон Григорьев

Мать: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.07.1847

Жена: Васса Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зиновий Захаров

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1857

Сын: Николай Захаров

Мать ребёнка: Васса Николаева

Рождение ребёнка
01.02.1857

Сын: Семён Захаров

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1858

Сын: Иван Захаров

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1861

Дочь: Федора Захарова

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Михаил Захаров

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Васса Захарова

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1871

Дочь: Агапия Захарова

Мать ребёнка: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.11.1890
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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