Стефанида Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти17.08.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1823
Дочь: Параскева Миронова
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
Рождение ребёнка
01.06.1825
Дочь: Акилина Миронова
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Захарий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
Рождение ребёнка
29.05.1830
Сын: Никифор Миронов
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
д.Титы
Рождение ребёнка
26.02.1832
Сын: Василий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
Рождение ребёнка
19.02.1838
Дочь: Евдокия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
д.Титты
Рождение ребёнка
27.03.1840
Дочь: Матрона Миронова
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Григорий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
17.08.1845
д.Титы