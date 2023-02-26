Стефанида Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Захарова

Стефанида Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

17.08.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1823

Дочь: Параскева Миронова

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

Рождение ребёнка
01.06.1825

Дочь: Акилина Миронова

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Захарий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1830

Сын: Никифор Миронов

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

д.Титы
Рождение ребёнка
26.02.1832

Сын: Василий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1838

Дочь: Евдокия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

д.Титты
Рождение ребёнка
27.03.1840

Дочь: Матрона Миронова

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Григорий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Григорьев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
17.08.1845
д.Титы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close