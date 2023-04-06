Мирон Григорьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Григорий Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
?.10.1823
Дочь: Параскева Миронова
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
Рождение ребёнка
01.06.1825
Дочь: Акилина Миронова
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Захарий Миронов
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
Рождение ребёнка
29.05.1830
Сын: Никифор Миронов
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
д.Титы
Рождение ребёнка
26.02.1832
Сын: Василий Миронов
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
Рождение ребёнка
19.02.1838
Дочь: Евдокия Миронова
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
д.Титты
Рождение ребёнка
27.03.1840
Дочь: Матрона Миронова
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Григорий Миронов
Мать ребёнка: Стефанида Захарова
Смерть
Неизвестно