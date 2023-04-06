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Мирон Григорьев

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Григорий Иванов

Мать: ?

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1823

Дочь: Параскева Миронова

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

Рождение ребёнка
01.06.1825

Дочь: Акилина Миронова

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Захарий Миронов

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1830

Сын: Никифор Миронов

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

д.Титы
Рождение ребёнка
26.02.1832

Сын: Василий Миронов

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1838

Дочь: Евдокия Миронова

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

д.Титты
Рождение ребёнка
27.03.1840

Дочь: Матрона Миронова

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Григорий Миронов

Мать ребёнка: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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