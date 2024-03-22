Василий Миронов
Место рождения
Дата рождения26.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832
Отец: Мирон Григорьев
Мать: Стефанида Захарова
Бракосочетание
08.09.1852
Жена: Стефанида Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
05.05.1859
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
28.06.1864
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)
Рождение ребёнка
04.01.1875
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)
Рождение ребёнка
28.01.1878
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея (Ефимова)
Смерть
Неизвестно