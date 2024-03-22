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Василий Миронов

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1832

Отец: Мирон Григорьев

Мать: Стефанида Захарова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.09.1852

Жена: Стефанида Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1859

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1864

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1875

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1878

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Пелагея (Ефимова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея (Ефимова)

Смерть
Неизвестно
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