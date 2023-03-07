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Стефанида Тимофеева

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Агафия Васильева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.09.1852

Муж: Василий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1859

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Василий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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