Стефанида Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: Агафия Васильева
Бракосочетание
08.09.1852
Муж: Василий Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Миронов
Рождение ребёнка
05.05.1859
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Василий Миронов
Смерть
Неизвестно