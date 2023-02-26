Пелагея (Ефимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея (Ефимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

30.01.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1864

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Василий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1875

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1878

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Миронов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Миронов

Смерть
30.01.1903
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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