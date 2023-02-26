Пелагея (Ефимова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смерти30.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1864
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Миронов
Рождение ребёнка
01.07.1873
Сын: Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Василий Миронов
Рождение ребёнка
04.01.1875
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Миронов
Рождение ребёнка
28.01.1878
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Миронов
Смерть
30.01.1903