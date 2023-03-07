Федора Захарова
Место рождения
Дата рождения06.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1861
Отец: Захарий Миронов
Мать: Васса Николаева
Бракосочетание
05.11.1880
Муж: Василий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1882
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1887
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Булаты ( Севериново тож ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно