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Федора Захарова

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1861

Отец: Захарий Миронов

Мать: Васса Николаева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1880

Муж: Василий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1882

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1887

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Яковлев

д.Севериново Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

д.Булаты ( Севериново тож ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

д.Булаты Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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